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22 января, 05:00

10 смешных примеров, как можно облажаться в элементарной работе

Чем сложнее задание, тем проще облажаться... Ведь так? А вот и нет. Есть такие "гении", что даже в самых простых задачах умудряются напортачить. Собрали 10 фотографий с "шикарными" примерами.

"Эта территория находится под постоянным видеонаблюдением".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Да, давайте поставим фонари, но направим их в другую сторону от дороги! Так лучше будет".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Не удалось напечатать документ. Печать не поддерживается этим принтером".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Пожалуйста, не выключайте свет. Переключатель также управляет лифтом".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Непонятно кто и зачем это придумал, но мне нравится. Может, у своего дома тоже такое установить?"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Ничто так не добрит с утра, как два острых предмета, воткнутые тебе в глаза".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Это скорее больше пугает, чем смешит".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Проверка на неточности детских книг, должно быть, не такая сложная задача".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Кажется, меня сегодня уволят".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Кто решил, что это хороший дизайн для детской горки?"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

10 случаев, когда люди заказывали еду навынос, но, открыв пакет дома, были крайне удивлены
10 случаев, когда люди заказывали еду навынос, но, открыв пакет дома, были крайне удивлены
Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

Сергей Трофимов
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