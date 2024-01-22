10 смешных примеров, как можно облажаться в элементарной работе

"Эта территория находится под постоянным видеонаблюдением".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Да, давайте поставим фонари, но направим их в другую сторону от дороги! Так лучше будет".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Не удалось напечатать документ. Печать не поддерживается этим принтером".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Пожалуйста, не выключайте свет. Переключатель также управляет лифтом".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Непонятно кто и зачем это придумал, но мне нравится. Может, у своего дома тоже такое установить?"

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Ничто так не добрит с утра, как два острых предмета, воткнутые тебе в глаза".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Это скорее больше пугает, чем смешит".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Проверка на неточности детских книг, должно быть, не такая сложная задача".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Кажется, меня сегодня уволят".

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...

"Кто решил, что это хороший дизайн для детской горки?"