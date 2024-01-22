10 смешных примеров, как можно облажаться в элементарной работе
Чем сложнее задание, тем проще облажаться... Ведь так? А вот и нет. Есть такие "гении", что даже в самых простых задачах умудряются напортачить. Собрали 10 фотографий с "шикарными" примерами.
"Эта территория находится под постоянным видеонаблюдением".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...
"Да, давайте поставим фонари, но направим их в другую сторону от дороги! Так лучше будет".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...
"Не удалось напечатать документ. Печать не поддерживается этим принтером".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...
"Пожалуйста, не выключайте свет. Переключатель также управляет лифтом".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...
"Непонятно кто и зачем это придумал, но мне нравится. Может, у своего дома тоже такое установить?"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...
"Ничто так не добрит с утра, как два острых предмета, воткнутые тебе в глаза".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...
"Это скорее больше пугает, чем смешит".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...
"Проверка на неточности детских книг, должно быть, не такая сложная задача".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...
"Кажется, меня сегодня уволят".
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...
"Кто решил, что это хороший дизайн для детской горки?"
Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...
Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / You Had One Job...