Регион

Уведомления отключены

19 января, 10:29

Появились фото изнутри дома, в котором взрывом оторвало руки 14-летней девочке

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Обложка © t.me / SHOT

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Обложка © t.me / SHOT

Взрыв в Иркутской области, в результате которого 14-летней школьнице оторвало кисти, был такой силы, что в доме во всех четырёх окнах выбило стёкла. Кадры публикует SHOT.

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Фото © t.me / SHOT

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Фото © t.me / SHOT

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Фото © t.me / SHOT

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Фото © t.me / SHOT

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Фото © t.me / SHOT

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Фото © t.me / SHOT

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Фото © t.me / SHOT

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Фото © t.me / SHOT

Родители с четырьмя детьми проживают в трёхкомнатном доме. Помимо комнат, есть кухня, которую разнесло почти полностью. По одной из версий, взорвалась газовая горелка. В настоящее время пострадавшая девочка находится в тяжёлом состоянии в иркутской больнице.

Число погибших после взрыва газа в Дагестане детей выросло до трёх
Число погибших после взрыва газа в Дагестане детей выросло до трёх

Как уже рассказывал Лайф, всё произошло в посёлке Тыреть Заларинского района. Помимо травматической ампутации кистей, у девочки зафиксировали множественные рваные раны всего тела. Из рук врачи достали несколько пластиковых осколков. К расследованию дела подключились сотрудники ФСБ. Силовики подозревают, что там взорвалось не зарядное устройство для телефона, а нечто посерьёзнее.

Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров