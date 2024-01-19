Появились фото изнутри дома, в котором взрывом оторвало руки 14-летней девочке
Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Обложка © t.me / SHOT
Взрыв в Иркутской области, в результате которого 14-летней школьнице оторвало кисти, был такой силы, что в доме во всех четырёх окнах выбило стёкла. Кадры публикует SHOT.
Родители с четырьмя детьми проживают в трёхкомнатном доме. Помимо комнат, есть кухня, которую разнесло почти полностью. По одной из версий, взорвалась газовая горелка. В настоящее время пострадавшая девочка находится в тяжёлом состоянии в иркутской больнице.
Как уже рассказывал Лайф, всё произошло в посёлке Тыреть Заларинского района. Помимо травматической ампутации кистей, у девочки зафиксировали множественные рваные раны всего тела. Из рук врачи достали несколько пластиковых осколков. К расследованию дела подключились сотрудники ФСБ. Силовики подозревают, что там взорвалось не зарядное устройство для телефона, а нечто посерьёзнее.