Появились фото изнутри дома, в котором взрывом оторвало руки 14-летней девочке

Взрыв в Иркутской области, в результате которого 14-летней школьнице оторвало кисти, был такой силы, что в доме во всех четырёх окнах выбило стёкла. Кадры публикует SHOT.

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Фото © t.me / SHOT

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Фото © t.me / SHOT

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Фото © t.me / SHOT

Обстановка внутри дома, где взрывом оторвало руки 14-летней девочке. Фото © t.me / SHOT

Родители с четырьмя детьми проживают в трёхкомнатном доме. Помимо комнат, есть кухня, которую разнесло почти полностью. По одной из версий, взорвалась газовая горелка. В настоящее время пострадавшая девочка находится в тяжёлом состоянии в иркутской больнице.