Песков: В Башкирии нет массовых беспорядков, темой занимаются местные власти

Несогласованные акции в Республике Башкортостан нельзя назвать массовыми, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я не согласился бы с формулировкой "массовые беспорядки и массовые протесты". Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления", — сказал он журналистам.

По словам пресс-секретаря президента РФ, этим вопросом уже занимаются местные власти и правоохранительные структуры.

Как уже рассказывал Лайф, 17 января суд приговорил активиста Фаиля Алчинова* к четырём годам колонии за разжигание ненависти и вражды на национальной почве, после чего начались массовые беспорядки. Пострадало несколько человек, в том числе сотрудники полиции. Возбуждены уголовные дела. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал показать истинное лицо организаторов протеста, призывающих к партизанской войне в республике.