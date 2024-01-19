Молдавский политик призвал выступить в поход на Украину против "сил тьмы"

Молдавский политик Александр Калинин, который в декабре объявил о создании местного подразделения для участия в специальной военной операции, призвал земляков совместно выступить против "украинских раскольников и нацистов".

Молдавский политик Александр Калинин призвал земляков выступить против украинских нацистов. Видео © t.me / Первый казачий

"Прямо у нас под боком, в некогда цветущей Украине, засели бандеровские бесы. Попираются старые традиции. Предаются заветы предков. Идёт атака на святую Православную церковь. На Бога!" — приводятся его слова в телеграм-канале "Первый казачий".

Казаки Приднестровья и жители Молдавии забыли про прежние распри и общими усилиями создали подразделение, выступая "в поход против сил тьмы". По словам командира новосозданного казачьего отряда "Днестр", лишь сообща удастся задавить "бандеровскую нечисть", которая грозит гибелью не только украинцам, но и своим соседям.

В настоящее время осуществляется активный набор личного состава в отряд "Днестр" имени Дмитрия Кантемира.