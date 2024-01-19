Прокуратура назвала возможную причину остановки подъёмника в Подмосковье
Прокуратура: Подъёмник в Подмосковье остановился из-за плохого натяжения троса
На горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье остановился подъёмник с людьми. Фото © Прокуратура Московской области
Причиной остановки подъёмника на горнолыжном курорте Степаново в подмосковной Яхроме могло стать недостаточное натяжение троса. Об этом сообщила Прокуратура Московской области.
На горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье остановился подъёмник с людьми. Фото © Прокуратура Московской области
На горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье остановился подъёмник с людьми. Фото © Прокуратура Московской области
"По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъёмника, на котором в этот момент находились люди. Все граждане оперативно эвакуированы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку.
Напомним, вечером 19 января на горнолыжном курорте Степаново в подмосковной Яхроме остановился подъёмник с людьми. В результате пострадало не менее двух человек — в момент ЧП они не были пристёгнуты, из-за чего полетели вниз.