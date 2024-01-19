Прокуратура назвала возможную причину остановки подъёмника в Подмосковье

На горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье остановился подъёмник с людьми. Фото © Прокуратура Московской области

Причиной остановки подъёмника на горнолыжном курорте Степаново в подмосковной Яхроме могло стать недостаточное натяжение троса. Об этом сообщила Прокуратура Московской области.

На горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье остановился подъёмник с людьми. Фото © Прокуратура Московской области

На горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье остановился подъёмник с людьми. Фото © Прокуратура Московской области

"По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъёмника, на котором в этот момент находились люди. Все граждане оперативно эвакуированы, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.