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Пакистан собрался помириться с Ираном после обмена ракетными ударами

Reuters: Власти Пакистана решили прекратить эскалацию напряжённости с Ираном

19 января, 16:19
Власти Пакистана решили прекратить эскалацию напряжённости с Ираном. Обложка © Shutterstock

Власти Пакистана решили прекратить эскалацию напряжённости с Ираном. Обложка © Shutterstock

Комитет национальной безопасности Пакистана намерен прекратить эскалацию в отношениях с Ираном, а также восстановить разорванные дипломатические связи между странами. Об этом сообщает Reuters.

Как ожидается, к своим обязанностям вернутся отозванные ранее Исламабадом и Тегераном послы Мухаммад Мудасир Типу и Реза Амири Могхаддам соответственно. О причинах решения пакистанская сторона уведомлять не стала.

"Напряжённость зашкаливает": В Кремле высказались о ситуации между Ираном и Пакистаном
"Напряжённость зашкаливает": В Кремле высказались о ситуации между Ираном и Пакистаном

Напомним, 16 января Иран нанёс удар по территории Пакистана. Была атакована штаб-квартира террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"). А 18 января стало известно об ответных ударах по Ирану, направленных против "антипакистанских группировок". В Исламабаде заявили, что обстреляли "укрытия террористов" в иранских провинциях Систан и Белуджистан.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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