Пакистан собрался помириться с Ираном после обмена ракетными ударами Reuters: Власти Пакистана решили прекратить эскалацию напряжённости с Ираном 19 января, 16:19 Власти Пакистана решили прекратить эскалацию напряжённости с Ираном. Обложка © Shutterstock

Комитет национальной безопасности Пакистана намерен прекратить эскалацию в отношениях с Ираном, а также восстановить разорванные дипломатические связи между странами. Об этом сообщает Reuters.

Как ожидается, к своим обязанностям вернутся отозванные ранее Исламабадом и Тегераном послы Мухаммад Мудасир Типу и Реза Амири Могхаддам соответственно. О причинах решения пакистанская сторона уведомлять не стала.

Напомним, 16 января Иран нанёс удар по территории Пакистана. Была атакована штаб-квартира террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"). А 18 января стало известно об ответных ударах по Ирану, направленных против "антипакистанских группировок". В Исламабаде заявили, что обстреляли "укрытия террористов" в иранских провинциях Систан и Белуджистан.

Авторы Татьяна Миссуми