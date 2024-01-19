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19 января, 17:42

Оскорблявшего русских девушек блогера отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест блогера Джумабоя за оскорбления славянок в видео

Блогер Салмон Джумабой. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Блогер Салмон Джумабой. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Блогер Салмон Джумабой (настоящая фамилия Раджабзода) отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Об этом сообщает столичная прокуратура.

"Суд избрал Салмону Раджабзоде меру пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Там добавили, что дело находится на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре.

Оскорблявший русских девушек блогер написал заявление в полицию
Оскорблявший русских девушек блогер написал заявление в полицию

Напомним, Джумабоя задержали в Москве 7 января из-за пранков со славянками. На одном из видео блогер говорил о том, что "скоро все русские девушки будут наши", а также хвастал, как с "Наташкой кайфовал". Было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Но 9 января Симоновский суд Москвы освободил его из-под стражи. Прокуратура подала апелляцию, после чего Мосгорсуд отменил отказ в аресте.

Никита Никонов
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