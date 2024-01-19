Оскорблявшего русских девушек блогера отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест блогера Джумабоя за оскорбления славянок в видео
Блогер Салмон Джумабой. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Блогер Салмон Джумабой (настоящая фамилия Раджабзода) отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Об этом сообщает столичная прокуратура.
"Суд избрал Салмону Раджабзоде меру пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Там добавили, что дело находится на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре.
Напомним, Джумабоя задержали в Москве 7 января из-за пранков со славянками. На одном из видео блогер говорил о том, что "скоро все русские девушки будут наши", а также хвастал, как с "Наташкой кайфовал". Было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Но 9 января Симоновский суд Москвы освободил его из-под стражи. Прокуратура подала апелляцию, после чего Мосгорсуд отменил отказ в аресте.