Оскорблявшего русских девушек блогера отправили под домашний арест

Напомним, Джумабоя задержали в Москве 7 января из-за пранков со славянками. На одном из видео блогер говорил о том, что "скоро все русские девушки будут наши", а также хвастал, как с "Наташкой кайфовал". Было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Но 9 января Симоновский суд Москвы освободил его из-под стражи. Прокуратура подала апелляцию, после чего Мосгорсуд отменил отказ в аресте.