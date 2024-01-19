Байден подписал закон о финансировании правительства до марта, избежав шатдауна
Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании структур федерального правительства до марта 2024 года, который ранее утвердили в Конгрессе США. Об избежании частичного шатдауна сообщила пресс-служба Белого дома.
"В пятницу, 19 января 2024 года, президент подписал закон, который обеспечивает ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год", — гласит заявление администрации политика.
В утверждённом документе сказано, что некоторые структуры правительства будут профинансированы до 1 марта. Другие ведомства получат средства, которые рассчитаны до 8 марта.
Напомним, что Конгресс не может согласовать законопроект о финансировании правительства на весь год из-за споров с Белым домом по вопросу дальнейшего спонсирования киевского режима. По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, на фоне растущего госдолга власти США должны озвучить свою стратегию и конечную цель на Украине.
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