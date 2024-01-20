Посол России жёстко ответил решившим притеснить российских рыбаков Фарерским островам
Посол Барбин: Фарерские острова взяли курс на дискриминацию рыбаков из РФ
Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, в последнее время датская автономия взяла курс на дискриминацию российских предприятий.
В беседе с РИА "Новости" дипломат пояснил, что имеет в виду в том числе введение запрета на заход в порты рыболовных судов из РФ. В ответ на это Росрыболовство предложило ввести эмбарго на импорт фарерских морепродуктов. Барбин отметил, что предлагаемые меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках документа, однако перспективы сохранения совместной работы в этой сфере "заметно ухудшились".
"Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. Российская сторона не пойдёт на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков", — добавил он.
Напомним, по мнению старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Флемминга Сплидсбоэля, решение о продлении соглашения в области рыболовства 1977 года поставило Копенгаген в глупое положение, так как в то же время Запад нацелен на "разрыв" отношений с РФ. Кроме того, учёный считает, что документ позволяет Москве шпионить за скандинавским государством. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявления о якобы угрозе Дании из-за соглашения являются западными вбросами, направленными на разрушение отношений с Фарерскими островами.
ТАСС / dpa