Посол России жёстко ответил решившим притеснить российских рыбаков Фарерским островам

Москва не пожертвует интересами своих рыбаков ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, в последнее время датская автономия взяла курс на дискриминацию российских предприятий.

В беседе с РИА "Новости" дипломат пояснил, что имеет в виду в том числе введение запрета на заход в порты рыболовных судов из РФ. В ответ на это Росрыболовство предложило ввести эмбарго на импорт фарерских морепродуктов. Барбин отметил, что предлагаемые меры не направлены на ухудшение двусторонних отношений в рамках документа, однако перспективы сохранения совместной работы в этой сфере "заметно ухудшились".

"Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения. Российская сторона не пойдёт на односторонние уступки и не будет жертвовать интересами своих рыбаков", — добавил он.