Запад откладывает передачу истребителей F-16 Украине, так как не верит в вероятность её победы. Об этом заявил американский аналитик и бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, ВС России смогут противостоять этим самолётам.

"Поставка F-16 на Украину едва ли станет сюрпризом для россиян, вряд ли они не смогут справиться с ними. Как раз наоборот. Уверен, у России уже есть решение для этого. Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос", — сказал эксперт в интервью РИА "Новости".

Риттер считает, что поставки боевых самолётов отложили на полгода, так как, даже если к тому времени вооружённый конфликт не завершится, его исход будет очевиден. Причём Запад явно не желает, чтобы переданные Киеву истребители показательно сбивали прямо на аэродромах или сразу после взлёта.

В то же время союзники Незалежной не желают снова "спустить" десятки миллиардов долларов на военную помощь. Даже если Киев получит самолёты, то лишь в ограниченном количестве, неспособном повлиять на ситуацию на поле боя, добавил аналитик.