Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ внесут в Госдуму 22 января

Законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о ВС России и призывы к совершению антигосударственных преступлений внесут в Госдуму в понедельник, 22 января. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почётных званий... [Он] будет внесён в Государственную думу в понедельник", — написал он в телеграм-канале.

Володин пояснил, что инициатива направлена на наказание "негодяев", в числе которых — деятели культуры, которые "симпатизируют нацистам и поливают грязью Россию и солдат, участвующих в спецоперации". Он отметил, что каждый, кто предаёт и пытается разрушить Россию, должен понести за это заслуженное наказание и возместить ущерб своим имуществом.