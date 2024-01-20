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20 января, 09:03

Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ внесут в Госдуму 22 января

Законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о ВС России и призывы к совершению антигосударственных преступлений внесут в Госдуму в понедельник, 22 января. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации, а также по решению суда лишать почётных званий... [Он] будет внесён в Государственную думу в понедельник", — написал он в телеграм-канале.

Володин пояснил, что инициатива направлена на наказание "негодяев", в числе которых — деятели культуры, которые "симпатизируют нацистам и поливают грязью Россию и солдат, участвующих в спецоперации". Он отметил, что каждый, кто предаёт и пытается разрушить Россию, должен понести за это заслуженное наказание и возместить ущерб своим имуществом.

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Напомним, Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности уже одобрила вышеназванный документ. Он позволит конфисковывать имущество у осуждённых за фейки о ВС России, а также ужесточит ответственность за публичные призывы к антигосударственной деятельности, если они совершаются по найму или из выгоды. Кроме того, предлагается лишать специального, воинского или почётного звания, а также госнаград тех, кто распространяет фейки, призывает к экстремизму и реабилитирует нацизм. Авторами выступили лидеры фракций Госдумы.

Обложка ©

ТАСС / Марат Абулхатин

Матвей Константинов
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