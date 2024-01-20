В декабре перенесла сердечный приступ: Звезду советских фильмов может настигнуть инсульт головного мозга

Советской и российской актрисе Ларисе Лужиной грозит инсульт головного мозга. Как сообщает SHOT, у 84-летней артистки обнаружили мерцательную аритмию.

По информации телеграм-канала, на днях 84-летняя Лариса Анатольевна обратилась к врачам в одну из столичных больниц с жалобами на сердце. Медики диагностировали у неё пароксизмальную форму фибрилляции предсердий. При таком заболевании аритмия может возникать внезапно и длиться до недели, что грозит критическими осложнениями, к примеру, инсультом головного мозга. Сейчас Лужиной выписали лекарства, назначили диету и порекомендовали записывать в дневник показания артериального давления из-за гипертонии третьей степени. Лечение артистка проходит амбулаторно.

В 2017 году актриса перенесла операцию на сердце, тогда ей удалили тромб. В августе 2023-го артистку доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем, а в декабре того же года она перенесла сердечный приступ.

За свою карьеру народная артистка РСФСР Лариса Лужина исполнила роли более чем в 60 фильмах и сериалах. Одна из наиболее известных картин с её участием — художественный фильм "Вертикаль", где она сыграла с легендарным поэтом, автором песен и актёром Владимиром Высоцким.