На Украине призвали срочно начать переговоры с Россией после вызова Медведева
Политолог Ермолаев призвал Киев прислушаться к заявлению Медведева об Украине
Слова заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева об опасности Украины для самих местных жителей стали очень мощным предупреждением для Киева. Таким мнением поделился руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia и политолог Андрей Ермолаев в интервью ютуб-каналу "Да это так". Политолог призвал прислушаться к высказываниям Медведева.
Речь идёт о заявлении заместителя председателя Совбеза РФ, в котором он пояснил, что Украина при любом правительстве будет представлять опасность для своих граждан. По словам Медведева, граждане этой страны поймут, что жизнь в "большом государстве" лучше вечной войны.
"Мне кажется это очень важным и тревожным. Это действительно сформулированный вызов Украине", — подчеркнул Ермолаев.
По его словам, украинцев не ждёт ничего хорошего. Киеву в текущей ситуации необходимо готовиться к мирным переговорам с Россией и искать невоенные пути решения конфликта.
А ранее Лайф писал, что на Украине растёт недовольство действиями властей, при этом жители морально готовятся к длительному конфликту с Россией. В частности, согласно информации Киевского международного института социологии, рейтинг доверия граждан Незалежной правительству упал с 74% в мае до 39% в октябре 2023 года.
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