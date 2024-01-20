Слова заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева об опасности Украины для самих местных жителей стали очень мощным предупреждением для Киева. Таким мнением поделился руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia и политолог Андрей Ермолаев в интервью ютуб-каналу "Да это так". Политолог призвал прислушаться к высказываниям Медведева.

Речь идёт о заявлении заместителя председателя Совбеза РФ, в котором он пояснил, что Украина при любом правительстве будет представлять опасность для своих граждан. По словам Медведева, граждане этой страны поймут, что жизнь в "большом государстве" лучше вечной войны.

"Мне кажется это очень важным и тревожным. Это действительно сформулированный вызов Украине", — подчеркнул Ермолаев.

По его словам, украинцев не ждёт ничего хорошего. Киеву в текущей ситуации необходимо готовиться к мирным переговорам с Россией и искать невоенные пути решения конфликта.