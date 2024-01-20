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20 января, 14:57

"Станут мишенью": В ВСУ признались, что не завозят F-16 на Украину из-за риска их уничтожения ВС РФ

В ВСУ признали, что боятся завозить на Украину F-16 из-за риска их уничтожения

Украинские военные боятся завозить на территорию страны истребители F-16 и ракеты для систем ПВО в большом количестве из-за риска их уничтожения ВС РФ, признал представитель командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат. По его словам, вооружение необходимо где-то хранить, однако конкретное место рано или поздно станет известно российской разведке.

"Та же история и с самолётами F-16. Всё вроде бы готово, а мы не берём, почему?! <...> [Потому что они] станут хорошей мишенью", — сказал военный в интервью украинским СМИ.

Игнат добавил, что на данный момент на Украине продолжается создание условий для использования истребителей: обучаются пилоты и обслуживающий персонал, а также строится аэродромная инфраструктура. В это время самолёты "подремонтируют, модернизируют".

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Напомним, обещанные истребители F-16 Незалежная получит ещё не скоро. По данным издания Berlingske, обещавшая предоставить их Дания задерживает поставку до второго квартала 2024 года. Причём изначально речь шла ещё о прошедшем Новом годе. Однако Юрий Игнат отрицает эту информацию.

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ТАСС / picture alliance

Матвей Константинов
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