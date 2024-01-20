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20 января, 14:53

Репортаж о тактике русских на СВО вызвал панику в Германии

Welt: ВСУ сдают позиции на фронте из-за критической нехватки солдат

Журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt рассказал, что из-за критической нехватки солдат Вооружённым силам Украины приходится сдавать свои позиции на поле боя.

"Русские знают, что у украинцев сейчас проблемы с боеприпасами и что у них не такая численность войск, как бы этого хотел Киев. Это означает, что постоянно появляются участки фронта, которыми украинцам приходится пренебрегать, чтобы армия могла защитить другие участки и отбить атаки русских", — заметил Ваннер.

Он обратил внимание и на тактику российских военных, которые вычисляют слабые места противника и методично наносят по ним удары. В итоге украинские солдаты вынуждены закрывать бреши, но "российские военные находят новые слабые места, снова бьют туда и так шаг за шагом продвигаются вперёд".

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Ранее в Донецкой Народной Республике сообщили, что войскам России удалось прорвать оборону противника на нескольких участках. По данным Минобороны, за последнюю неделю ВСУ потеряли на Донецком фронте более 1880 бойцов и 17 единиц бронетехники.

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Mil.ru

Андрей Бражников
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