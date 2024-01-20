Репортаж о тактике русских на СВО вызвал панику в Германии

Журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt рассказал, что из-за критической нехватки солдат Вооружённым силам Украины приходится сдавать свои позиции на поле боя.

"Русские знают, что у украинцев сейчас проблемы с боеприпасами и что у них не такая численность войск, как бы этого хотел Киев. Это означает, что постоянно появляются участки фронта, которыми украинцам приходится пренебрегать, чтобы армия могла защитить другие участки и отбить атаки русских", — заметил Ваннер.