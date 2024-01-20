Сотни активистов отправились из Парижа в Брюссель пешком в поддержку Палестины
Сотни активистов в субботу, 20 января, отправились из Парижа в Брюссель пешком в знак поддержки Палестины. К 1 февраля демонстранты планируют дойти до Европарламента и устроить акцию перед его зданием. Организатором марша, который начался на площади Республики во французской столице, является ассоциация Urgence Palestine.
Сотни активистов отправились из Парижа в Брюссель пешком в поддержку Палестины. Видео © X (Twitter) / anne paq
"Пройдём маршем за Палестину, остановим геноцид!", "Прекратите убивать наших детей!", "Да здравствует борьба палестинского народа!", — призывают активисты.
Тем самым они надеются обратить внимание европейских политиков на сложную гуманитарную ситуацию в Газе. Демонстранты выступают за снятие блокады анклава и введение санкций против Израиля. Они подчёркивают, что Тель-Авив должен прекратить бомбардировки мирных жителей в Газе.
Как сообщал Лайф, 30 декабря ЮАР подала иск в Международный суд ООН с требованием признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В Тель-Авиве назвали это "призывом к разрушению" еврейского государства, отметив, что претензии беспочвенны. Израиль будет участвовать в процессе, его представит юрист из Британии. Вердикт может быть оглашён уже 7 октября 2024 года.
X (Twitter) / anne paq