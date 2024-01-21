Индия установит ограждение на границе с Мьянмой

В Индии решили установить ограждение на границе с Мьянмой. Также принято решение отменить режим свободного передвижения с данной страной. Об этом рассказал индийский министр внутренних дел Амит Шах. Благодаря этому, в частности, планируется остановить приток нелегальных мигрантов и повстанцев из Мьянмы.

"Правительство [премьер-министра Индии] Нарендры Моди решило, что граница между Индией и Мьянмой, которая является открытой, будет защищена оградой из колючей проволоки, которая у нас есть на границе Индии с Бангладеш", — приводит cлова министра газета The Times of India.

Ранее сообщалось, что повстанцы араканской армии Мьянмы вытеснили группировку правительственных войск из около 600 военных на территорию Индии. Ожесточённые бои произошли после нападения на позиции ВС в штате Ракхайн на западе страны.