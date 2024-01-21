Регион

Уведомления отключены

21 января, 06:49

В Израиле состоялся митинг против военной операции в секторе Газа

Израильские антивоенные активисты провели в Хайфе митинг против операции в Газе

В городе Хайфе, который находится на севере Израиля, состоялся митинг против военной операции в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

В акции приняли участие около 300 человек. Демонстрация завершилась без каких-либо серьёзных происшествий. Участники митинга вышли на улицу с различными плакатами. В частности, собравшиеся обвиняли власти Израиля в геноциде в Газе.

В Мадриде около 25 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины
В Мадриде около 25 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после завершения операции в секторе Газа. По его словам, Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, что противоречит суверенитету Палестины.

Сотни активистов отправились из Парижа в Брюссель пешком в поддержку Палестины
Сотни активистов отправились из Парижа в Брюссель пешком в поддержку Палестины
Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров