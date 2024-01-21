В Израиле состоялся митинг против военной операции в секторе Газа
Израильские антивоенные активисты провели в Хайфе митинг против операции в Газе
В городе Хайфе, который находится на севере Израиля, состоялся митинг против военной операции в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel.
В акции приняли участие около 300 человек. Демонстрация завершилась без каких-либо серьёзных происшествий. Участники митинга вышли на улицу с различными плакатами. В частности, собравшиеся обвиняли власти Израиля в геноциде в Газе.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после завершения операции в секторе Газа. По его словам, Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, что противоречит суверенитету Палестины.
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