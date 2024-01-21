В Израиле состоялся митинг против военной операции в секторе Газа

В городе Хайфе, который находится на севере Израиля, состоялся митинг против военной операции в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

В акции приняли участие около 300 человек. Демонстрация завершилась без каких-либо серьёзных происшествий. Участники митинга вышли на улицу с различными плакатами. В частности, собравшиеся обвиняли власти Израиля в геноциде в Газе.