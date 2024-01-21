"Ты отчаянный тип!": Фанатский отряд "Эспаньола" показал дерзкий угон украинской БМП из-под носа ВСУ
Разведчики фанатского отряда "Эспаньола" показали угон украинской БМП у Клещеевки
Разведчики фанатского отряда "Эспаньола" (Española) угнали украинскую БМП в окрестностях Клещеевки. Бойцы объяснили, что операцию провернули несколько месяцев назад, вылазка представляла огромную опасность, но была важна.
Угон украинской БМП у Клещеевки. Видео © t.me / Española | Военная организация "Эспаньола". ОФ.
"Суть в том, что ранее наши разведчики нашли в полях брошенную БМП, которая, как установили, была хоть и подбитой, но вполне ещё на ходу. Так и родилась в моменте дерзкая идея по угону этой самой "бэхи", что и было безотлагательно предпринято. Весело, чётко и красиво! Особо отличился в этой операции наш боец с позывным Зарик, впрочем, он отличился вскоре ещё сильнее — вытащил раненого командира из-под танкового обстрела, за что был награждён медалью "За спасение погибавших", — рассказали в отряде.
В "Эспаньоле" отнесли угон БМП к категории олдскула, хоть и минуло всего несколько месяцев, поскольку воздушные и противовоздушные военные средства в своём развитии совершили огромный технический рывок. В самом отряде на нынешний момент имеются на вооружении все самые современные разработки в области БПЛА, РЭБ, РЭР и связи. В нынешней гонке вооружений мы стараемся быть в числе лидеров, добавили в подразделении.
Española — батальон, набранный из представителей конкурирующих клубов футбольных фанатов. Они забыли о разногласиях ради совместной защиты Донбасса. Ранее в фанатский отряд вступил защитник ЦСКА Андрей Соломатин.
t.me / Española | Военная организация "Эспаньола". ОФ.