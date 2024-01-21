"Ты отчаянный тип!": Фанатский отряд "Эспаньола" показал дерзкий угон украинской БМП из-под носа ВСУ

"Суть в том, что ранее наши разведчики нашли в полях брошенную БМП, которая, как установили, была хоть и подбитой, но вполне ещё на ходу. Так и родилась в моменте дерзкая идея по угону этой самой "бэхи", что и было безотлагательно предпринято. Весело, чётко и красиво! Особо отличился в этой операции наш боец с позывным Зарик, впрочем, он отличился вскоре ещё сильнее — вытащил раненого командира из-под танкового обстрела, за что был награждён медалью "За спасение погибавших", — рассказали в отряде.