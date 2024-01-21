"Новатэк" назвал возможную причину пожара на терминале в порту Усть-Луга

Возгорание на терминале "Новатэка" в Усть-Луге в Ленградской области могло произойти из-за внешнего воздействия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня ночью на производственном комплексе "Новатэк – Усть-Луга" произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия. <…> В настоящее время пожар локализован", — уточнили в пресс-службе в беседе с РИА "Новости".

Там также отметили, что сейчас технологический процесс приостановили, для ликвидации последствий возгорания создали оперативный штаб. Специалистам предстоит оценить ущерб.