"Новатэк" назвал возможную причину пожара на терминале в порту Усть-Луга
Терминал "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленобласти остановил работу после пожара
Возгорание на терминале "Новатэка" в Усть-Луге в Ленградской области могло произойти из-за внешнего воздействия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Сегодня ночью на производственном комплексе "Новатэк – Усть-Луга" произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия. <…> В настоящее время пожар локализован", — уточнили в пресс-службе в беседе с РИА "Новости".
Там также отметили, что сейчас технологический процесс приостановили, для ликвидации последствий возгорания создали оперативный штаб. Специалистам предстоит оценить ущерб.
Ранее Лайф сообщал, что на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области ночью произошёл пожар. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента никто не пострадал. Позднее стало известно, что пламя локализовали, продолжает гореть одна цистерна объёмом 100 кубометров.
T.me / Александр ДроZденко