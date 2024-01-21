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21 января, 12:07

"Новатэк" назвал возможную причину пожара на терминале в порту Усть-Луга

Терминал "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленобласти остановил работу после пожара

Возгорание на терминале "Новатэка" в Усть-Луге в Ленградской области могло произойти из-за внешнего воздействия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня ночью на производственном комплексе "Новатэк – Усть-Луга" произошло возгорание производственных объектов. По предварительной информации, возгорание стало следствием внешнего воздействия. <…> В настоящее время пожар локализован", — уточнили в пресс-службе в беседе с РИА "Новости".

Там также отметили, что сейчас технологический процесс приостановили, для ликвидации последствий возгорания создали оперативный штаб. Специалистам предстоит оценить ущерб.

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Ранее Лайф сообщал, что на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области ночью произошёл пожар. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента никто не пострадал. Позднее стало известно, что пламя локализовали, продолжает гореть одна цистерна объёмом 100 кубометров.

Обложка ©

T.me / Александр ДроZденко

Александра Мышляева
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