Генсек ООН назвал неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство

Нежелание ряда стран признавать решение о создании двух государств — Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемо. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Отказ принять решение о создании двух государств — для израильтян и палестинцев, а также отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемы", — написал Гутерриш в соцсетях.

Генсек всемирной организации отметил, что всеми должно быть признано право палестинского народа на построение суверенного государства.