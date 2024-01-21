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21 января, 14:21

Генсек ООН назвал неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство

Гутерриш: Отказ признавать право палестинцев на государство неприемлем

Нежелание ряда стран признавать решение о создании двух государств — Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемо. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Отказ принять решение о создании двух государств — для израильтян и палестинцев, а также отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемы", — написал Гутерриш в соцсетях.

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Генсек всемирной организации отметил, что всеми должно быть признано право палестинского народа на построение суверенного государства.

А ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после завершения операции в секторе Газа. Он уточнил, что Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, что противоречит суверенитету Палестины.

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Александра Мышляева
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