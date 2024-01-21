Генсек ООН назвал неприемлемым отказ признать право палестинцев на государство
Гутерриш: Отказ признавать право палестинцев на государство неприемлем
Нежелание ряда стран признавать решение о создании двух государств — Израиля и Палестины, а также права палестинцев на свою государственность неприемлемо. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
"Отказ принять решение о создании двух государств — для израильтян и палестинцев, а также отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемы", — написал Гутерриш в соцсетях.
Генсек всемирной организации отметил, что всеми должно быть признано право палестинского народа на построение суверенного государства.
А ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после завершения операции в секторе Газа. Он уточнил, что Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, что противоречит суверенитету Палестины.
Shutterstock