Самолёт ВМС США заметили у побережья Крыма во время авиаударов ВСУ
Flightradar24: Самолёт ВМС США кружил вблизи Крыма во время авиаударов ВСУ
Самолёт ВМС США днём в воскресенье, 21 января, находился вблизи Крыма во время авиаударов ВСУ по территории полуострова. Это следует из данных сервиса Flightradar24.
По его данным, американское воздушное судно летало над черноморским побережьем Румынии, примерно в 250 километрах от западного побережья Крыма. После сообщения Минобороны России о перехвате двух ракет над Чёрным морем самолёт взял курс на юго-запад. При этом, когда российское оборонное ведомство отчиталось о перехвате ещё одной ракеты ВСУ, борт США снова начал кружить в районе Крыма.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении трёх ракет над Крымом. Так, около 14:00 по мск средства ПВО сбили две украинские ракеты над Чёрным морем у западного побережья полуострова. Позднее ведомство заявило об уничтожении ещё одной авиаракеты над Крымом.
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