Самолёт ВМС США заметили у побережья Крыма во время авиаударов ВСУ

Самолёт ВМС США днём в воскресенье, 21 января, находился вблизи Крыма во время авиаударов ВСУ по территории полуострова. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

По его данным, американское воздушное судно летало над черноморским побережьем Румынии, примерно в 250 километрах от западного побережья Крыма. После сообщения Минобороны России о перехвате двух ракет над Чёрным морем самолёт взял курс на юго-запад. При этом, когда российское оборонное ведомство отчиталось о перехвате ещё одной ракеты ВСУ, борт США снова начал кружить в районе Крыма.