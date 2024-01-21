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21 января, 15:01

Самолёт ВМС США заметили у побережья Крыма во время авиаударов ВСУ

Flightradar24: Самолёт ВМС США кружил вблизи Крыма во время авиаударов ВСУ

Самолёт ВМС США днём в воскресенье, 21 января, находился вблизи Крыма во время авиаударов ВСУ по территории полуострова. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

По его данным, американское воздушное судно летало над черноморским побережьем Румынии, примерно в 250 километрах от западного побережья Крыма. После сообщения Минобороны России о перехвате двух ракет над Чёрным морем самолёт взял курс на юго-запад. При этом, когда российское оборонное ведомство отчиталось о перехвате ещё одной ракеты ВСУ, борт США снова начал кружить в районе Крыма.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении трёх ракет над Крымом. Так, около 14:00 по мск средства ПВО сбили две украинские ракеты над Чёрным морем у западного побережья полуострова. Позднее ведомство заявило об уничтожении ещё одной авиаракеты над Крымом.

Над Херсонской областью сбиты две украинские ракеты, летевшие на Крым
Над Херсонской областью сбиты две украинские ракеты, летевшие на Крым
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Наталья Исакова
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