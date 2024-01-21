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21 января, 19:29

Режим повышенной готовности объявлен в Ленобласти

Объекты критической инфраструктуры Ленинградской области перешли на особый режим

На всех объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области введён режим повышенной готовности. Как сообщила администрация региона в телеграм-канале, силовые ведомства получили приказы на уничтожение дронов в случае их выявления вблизи данных предприятий.

"Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", — уточнили в пресс-службе администрации.

Ранее Лайф сообщал, что на терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга в Ленинградской области ночью произошёл пожар. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, в результате инцидента никто не пострадал. Позднее стало известно, что пламя локализовали.

"Новатэк" назвал возможную причину пожара на терминале в порту Усть-Луга
"Новатэк" назвал возможную причину пожара на терминале в порту Усть-Луга
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T.me / Администрация Ленобласти

Оксана Попова
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