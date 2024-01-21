Режим повышенной готовности объявлен в Ленобласти

На всех объектах критической инфраструктуры в Ленинградской области введён режим повышенной готовности. Как сообщила администрация региона в телеграм-канале, силовые ведомства получили приказы на уничтожение дронов в случае их выявления вблизи данных предприятий.

"Во всех районах Ленинградской области на объектах критической инфраструктуры объявлен режим повышенной готовности. Подразделения охраны и силовые структуры получили приказы на уничтожение БПЛА в случае их обнаружения на прилегающих территориях", — уточнили в пресс-службе администрации.