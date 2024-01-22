"Не хотят прекращения огня": Переговоры по Газе зашли в тупик по вине Израиля, пишут СМИ

Переговоры по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС остаются в тупике из-за позиции Израиля, пишет NBC News со ссылкой на неназванного дипломата. Тель-Авив не согласен с требованием о длительном прекращении огня.

Так, соглашение предполагает остановку боевых действий более чем на месяц с поэтапным освобождением пленников в обмен на палестинских заключённых. Причём большая часть деталей, указывает телеканал, уже согласована.