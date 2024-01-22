"Не хотят прекращения огня": Переговоры по Газе зашли в тупик по вине Израиля, пишут СМИ
NBC: Переговоры по Газе зашли в тупик, так как Израиль не хочет прекращать огонь
Родственница одного из заложников движения ХАМАС на акции протеста. Обложка © ТАСС / AP / Maya Alleruzzo
Переговоры по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС остаются в тупике из-за позиции Израиля, пишет NBC News со ссылкой на неназванного дипломата. Тель-Авив не согласен с требованием о длительном прекращении огня.
Так, соглашение предполагает остановку боевых действий более чем на месяц с поэтапным освобождением пленников в обмен на палестинских заключённых. Причём большая часть деталей, указывает телеканал, уже согласована.
"Камнем преткновения является то, что израильтяне не хотят соглашаться на постоянное прекращение огня", — говорится в публикации.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от прекращения военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение заложников ХАМАС. По его словам, движение также требует вывода войск из анклава. Тем временем родственники пленников разбили палаточный лагерь у дома главы правительства.