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22 января, 06:07

"Не хотят прекращения огня": Переговоры по Газе зашли в тупик по вине Израиля, пишут СМИ

NBC: Переговоры по Газе зашли в тупик, так как Израиль не хочет прекращать огонь

Родственница одного из заложников движения ХАМАС на акции протеста. Обложка © ТАСС / AP / Maya Alleruzzo

Родственница одного из заложников движения ХАМАС на акции протеста. Обложка © ТАСС / AP / Maya Alleruzzo

Переговоры по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС остаются в тупике из-за позиции Израиля, пишет NBC News со ссылкой на неназванного дипломата. Тель-Авив не согласен с требованием о длительном прекращении огня.

Так, соглашение предполагает остановку боевых действий более чем на месяц с поэтапным освобождением пленников в обмен на палестинских заключённых. Причём большая часть деталей, указывает телеканал, уже согласована.

"Камнем преткновения является то, что израильтяне не хотят соглашаться на постоянное прекращение огня", — говорится в публикации.

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Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от прекращения военной операции в секторе Газа в обмен на освобождение заложников ХАМАС. По его словам, движение также требует вывода войск из анклава. Тем временем родственники пленников разбили палаточный лагерь у дома главы правительства.

Матвей Константинов
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