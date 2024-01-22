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22 января, 08:14

В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время

Власти Турции рассчитывают на визит Путина в ближайшее время, но точной даты нет

Турецкие власти рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в скором времени, однако точной даты пока нет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный дипломатический источник.

"Мы рассчитываем, что это будет в ближайшее время, но точной, согласованной даты пока нет", указал собеседник агентства.

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Напомним, что ранее турецкая газета Türkiye сообщила, что Анкара ожидает визита Путина 12 февраля. В Кремле же заверили, что сообщат своевременно о поездке российского лидера.

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ТАСС / Михаил Метцель

Дарья Нарыкова
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