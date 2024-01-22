В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время
Власти Турции рассчитывают на визит Путина в ближайшее время, но точной даты нет
Турецкие власти рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в скором времени, однако точной даты пока нет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный дипломатический источник.
"Мы рассчитываем, что это будет в ближайшее время, но точной, согласованной даты пока нет", — указал собеседник агентства.
Напомним, что ранее турецкая газета Türkiye сообщила, что Анкара ожидает визита Путина 12 февраля. В Кремле же заверили, что сообщат своевременно о поездке российского лидера.
ТАСС / Михаил Метцель