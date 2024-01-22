Полиграфолог раскрыл, в какой части света живут лучшие лжецы
Полиграфолог Учаев: Людей из восточных культур труднее поймать на лжи
Результат проверки на полиграфе связан с типом ментальности тестируемого, при этом труднее поймать на лжи представителей восточных культур. Такое мнение выразил специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев.
Прежде всего эксперт напомнил, что ментальностью называют способы осмысления различных ситуаций. К какому типу принадлежит человек, можно определить по специальной шкале.
"На одном полюсе шкалы располагаются лица с аналитичным типом ментальности, а на другой — с холистичным. Холистичные индивиды — в основном представители коллективистских культур (Азия, Латинская Америка). Для них характерна целостная оценка ситуации или явления", — отметил Учаев в беседе с "Газетой.ru".
Эксперт добавил, что у холистов как раз и труднее всего выявить ложь, в частности, если тема затрагивает большую часть индивидуального опыта. Такие тестируемые дольше отвечают на вопросы и мыслят целостно, в отличие от людей с европейским и американским (США, Канада) типом мышления, которым ближе "аналитическая стратегия переработки информации".
"Эти люди более индивидуалистичны, они из информации, наоборот, выделяют отдельные элементы. И считают, что, изучив части, они получают характеристику целого. Россия в этом положении ближе к холистическому полюсу", — считает полиграфолог.
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