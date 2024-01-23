Лавров обсудил с главой МИД Турции проекты в сфере энергетики
МИД РФ: Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом проекты в энергетике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом международные сюжеты, включая ситуацию в секторе Газа и на Ближнем Востоке. Встреча прошла на полях мероприятий по линии СБ ООН, об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"Подтверждена востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Чёрного моря, а также в Закавказье", — написано на сайте.
Вместе с тем Лавров и Фидан обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, обговорили ход реализации ключевых российско-турецких проектов в области энергетики и согласовали график предстоящих двусторонних встреч.
Напомним, недавно Лавров прилетел в Нью-Йорк, где в том числе выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Также он провёл переговоры с исполняющим обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Абдаллой Боу Хабибом, в ходе которых указал на недопустимость вовлечения Ливана в палестино-израильский конфликт.