Лавров обсудил с главой МИД Турции проекты в сфере энергетики

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом международные сюжеты, включая ситуацию в секторе Газа и на Ближнем Востоке. Встреча прошла на полях мероприятий по линии СБ ООН, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Подтверждена востребованность координации шагов наших стран в интересах нахождения взаимоприемлемых развязок острых региональных проблем, прежде всего по ситуации в секторе Газа, Сирии, на Ближнем Востоке в целом и в зоне Чёрного моря, а также в Закавказье", — написано на сайте.

Вместе с тем Лавров и Фидан обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, обговорили ход реализации ключевых российско-турецких проектов в области энергетики и согласовали график предстоящих двусторонних встреч.