Правительство доложит Путину о переводе чиновников на отечественные автомобили

Президент России Владимир Путин до 1 февраля текущего года получит доклад кабинета министров о том, как выполняются поручения национального лидера о переводе госслужащих на отечественные машины. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Доклад президенту будет направлен в установленный срок", — говорится в сообщении.

В срок до начала следующего месяца глава государства ждёт доклад на эту тему от правительства, Управления делами Президента (УДП) РФ, глав регионов. Все они были назначены ответственными за ход выполнения поручения Путина. В УПД рассказали журналистам, что для этих целей страна уже закупила 105 автомобилей Lada Vesta, которыми в первую очередь будут заменены выработавшие свой ресурс транспортные средства иностранного производства.