Зеленскому предложили заявить о претензиях на египетские пирамиды и Колизей

Владимир Зеленский после своего указа "Об исторически населённых украинцами территориях России" мог бы с тем же успехом предъявить претензии на пирамиды Египта. Таким мнением поделился во вторник, 23 января, глава крымского парламента Владимир Константинов.

Само появление такого документа он назвал бумагомарательством и отметил, что у "банды Зеленского" нет никаких исторических перспектив, так же, как и у абсурдных указов, которые она штампует.