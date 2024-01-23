Зеленскому предложили заявить о претензиях на египетские пирамиды и Колизей
Константинов предложил Зеленскому предъявить претензии на пирамиды Египта
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Владимир Зеленский после своего указа "Об исторически населённых украинцами территориях России" мог бы с тем же успехом предъявить претензии на пирамиды Египта. Таким мнением поделился во вторник, 23 января, глава крымского парламента Владимир Константинов.
Само появление такого документа он назвал бумагомарательством и отметил, что у "банды Зеленского" нет никаких исторических перспектив, так же, как и у абсурдных указов, которые она штампует.
"Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей", — приводит слова Константинова РИА "Новости".
Напомним, что смехотворный указ Зеленский подписал 22 января. Согласно документу, "исторически населёнными украинцами территориями" являются местности на Кубани, в Белгородской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. Кроме того, Зеленский поручил провести мероприятия, направленные на "развенчивание российских мифов об Украине".