Кремль отреагировал на отказ Польши от претензий к России в связи с авиакатастрофой 2010 года
Песков надеется, что Польша сможет "перевернуть страницу" с иском по Ту-154
Обломки самолёта польского президента Леха Качиньского, разбившегося в апреле 2010 года на аэродроме Северный. Фото © ИТАР-ТАСС / Ольга Лисинова
Россия всегда была против того, чтобы политизировать тему авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник, 23 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле видели сообщения о том, что Варшава отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об этом трагическом происшествии, однако сперва Пескову хотелось бы ознакомиться с официальной информацией об этом.
"Наша позиция хорошо известна, хорошо и известны причины этой трагической авиакатастрофы. Мы всегда были против того, чтобы политизировать эту страшную аварию, которая унесла столько жизней. Хотелось бы, чтобы эта страница была перевёрнута, хотелось бы, чтобы здравый смысл возобладал", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный разбился самолёт Ту-154. Погибло 96 человек, в том числе Лех Качиньский с супругой. Польские власти изначально называли причиной крушения самолёта взрыв, но экспертизы это не подтвердили. По данным Межгосударственного авиационного комитета СНГ, трагедия произошла из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром, принятого под давлением находившихся на борту чиновников.