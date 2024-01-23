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23 января, 11:00

Испанский военкор впал в панику из-за бескрайних кладбищ со свежими могилами на Украине

Испанский военкор Эспиноза: На Украине ежедневно появляются десятки новых могил

Фото © Пётр Ковалёв / ТАСС

Фото © Пётр Ковалёв / ТАСС

Испанский военкор газеты El Mundo Хавьер Эспиноза побывал на Украине и пришёл в ужас от количества свежих могил. Своими впечатлениями он поделился в авторском подкасте. Потери, которые ВСУ несут в ходе специальной военной операции, он назвал очень серьёзными, а кладбища уже стали бескрайними, особенно в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

"С каждым разом видно, как кладбища расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил", поделился Эспиноза.

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Ранее находящийся на Украине американский журналист сделал неожиданное заявление. По его словам, Киев буквально находится в ужасе из-за сокращения западной помощи и Незалежной скоро настанет конец. О том, что Украина находится в самом тяжёлом положении за всё время конфликта, рассказал и корреспондент телеканала CNN в Одессе Михаил Бочурков. Люди, по его словам, находятся в "мрачном" настроении, а киевские власти не смогут выплатить зарплаты бюджетникам в январе из-за финансового дефицита.

Марина Калегина
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