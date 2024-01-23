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"Я умнее других": Последняя соперница Трампа пообещала ему "марафон" борьбы в президентской гонке

Хейли не покинет президентскую гонку в США даже при поражении в Нью-Гемпшире

23 января, 15:33
Никки Хейли. Обложка © ТАСС / EPA / CJ GUNTHER

Никки Хейли. Обложка © ТАСС / EPA / CJ GUNTHER

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли, которая оказалась единственной конкуренткой бывшего американского лидера Дональда Трампа в партии республиканцев, заявила, что не откажется от предвыборной президентской гонки, даже если её ждёт провал во время праймериз в штате Нью-Гемпшир. Об этом сообщает CNN.

"Мы будем в Южной Каролине. Это всегда было марафоном, не спринтом... Давайте посмотрим, что будет в Южной Каролине. В гонке было 14 кандидатов, я на этом месте не из-за удачи, а потому что я работала больше других и умнее других", — объяснила Хейли журналистам, выступая на одном из участков.

Она пообещала своим сторонникам, что будет продолжать борьбу вплоть до окончания голосования. Хейли уверена, что бойцовские черты характера помогут ей не спасовать перед трудностями.

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Напомним, 21 января стало известно о решении губернатора штата Флорида, республиканца Рона Десантиса выйти из предвыборной гонки. Обращаясь к избирателям, он поддержал кандидатуру Дональда Трампа. Тем временем Никки Хейли — единственный оставшийся конкурент бывшего президента — отказалась последовать примеру Десантиса. Сами выборы американского лидера состоятся в ноябре 2024 года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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