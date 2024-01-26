Международный день таможенника, День веселья на работе, Ермилов день: Праздники и приметы 26 января Сегодня, 26 января 2024 года, в России отмечается один профессиональный праздник и несколько неформальных, посвящённых разным темам. Один из них касается вопроса охраны окружающей среды, второй — отдыха прямо на работе, а третий — поиска новых дорог. 25 января, 21:01 26 января отмечается Международный день таможенника. Обложка © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Международный день таможенника

26 января во всём мире, в том числе в России, отмечается праздник под названием Международный день таможенника. Несколько фактов о нём: это интернациональный официальный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 26 января;

учреждён Всемирной таможенной организацией;

приурочен к дате начала первой сессии Совета таможенного сотрудничества.

Международный день таможенника — это праздник, который в России и за рубежом отмечают с 1983 года. Его учредили в честь 30-летнего юбилея Всемирной таможенной организации (ВТО). 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества. В 1994 году этот орган был переименован в ВТО. Цель организации — разрабатывать и внедрять единые стандарты на таможнях разных стран, способствовать техническому развитию этих органов и выработке единых правил, законов. Членами Всемирной таможенной организации являются таможенные службы 184 государств. Россия участвует в работе ВТО с 1992 года как правопреемница СССР.

После того как против нашей страны были введены беспрецедентные санкции, изменилась логистика. В результате отечественная таможня расширила сотрудничество со странами Азии, Ближневосточного региона и африканского континента. Ключевым стратегическим партнёром на внешнем контуре остаётся Китай.

Сегодня свой профессиональный праздник в России и других странах отмечают около 800 тысяч таможенников. В отечественной службе насчитывается около 68 тысяч сотрудников, и она является одной из крупнейших в мире. Кстати, в России есть и свой День таможенника — он отмечается 25 октября.

Всемирный день экологического образования

26 января отмечается Всемирный день экологического образования. Фото © Shutterstock

26 января в России и за рубежом отмечается праздник, посвящённый теме охраны природы, — Всемирный день экологического образования (World Environmental Education Day). Вот что о нём известно: это неофициальный международный праздник;

был учреждён после интернациональной представительной конференции, посвящённой теме такого обучения;

каждый год отмечается 26 января, по календарю не смещается.

Всемирный день экологического образования отмечается с 1972 года, когда в Стокгольме на международной конференции была принята декларация, посвящённая разработке общих для всех стран критериев по сохранению и улучшению состояния окружающей среды. Там был поднят и вопрос о том, как организовать обучение по всему миру, чтобы новые поколения учились сберегать ресурсы природы, а не разрушать планету.

Проблема эта как нельзя актуальна, ведь на земле уже почти не осталось первозданной природы — мест, куда бы не ступала нога человека. Цивилизация всё сильнее наступает, выдавливая животных и растения из их среды обитания, а это зачастую означает неминуемую гибель.

Как правило, в разных странах, в том числе в России, в этот праздник государственные и частные организации проводят различные тематические мероприятия: выставки рисунков о природе, мастер-классы, конкурсы, классные часы и так далее. А волонтёры организовывают природоохранные акции.

День веселья на работе

26 января отмечается День веселья на работе. Фото © Shutterstock

26 января в России можно отметить забавный праздник — День веселья на работе. Известно о такой необычной дате немного: это международный неформальный праздник;

появился в США несколько лет назад, оттуда разошёлся по миру;

отмечается ежегодно в последнюю пятницу января;

в 2024 году выпадет на 26 января;

предлагается в этот день как следует развлечься на работе.

День веселья на работе — это праздник, который трудно представить, например, в понедельник. А к пятнице, на которую всегда и приходится, он подходит как нельзя лучше. Очевидно, так и рассуждал неизвестный инициатор такой даты. Кто это был — уже неизвестно.

В День веселья на работе предлагается в преддверии заслуженных выходных устроить на трудовом месте какое-то развлечение вместе с коллегами. В больших компаниях обычно этим вопросом занимаются профессионалы, цель которых — сплотить коллектив. Например, они могут организовать соревнования по настольному теннису или мини-фуршет. В небольших же коллективах сотрудникам придётся всё подготовить самим. И, скорее всего, время на это будет уже после работы.

Например, психологи предлагают пойти на танцы. Это прекрасный способ снять напряжение после тяжёлой рабочей пятидневки. Есть даже такое направление, как танцевальная терапия. Движения под музыку помогут повысить настроение и избавиться от негатива. А если рядом любимые коллеги, то эффект будет ещё лучше. Ещё один вариант — караоке: оно тоже подойдёт для того, чтобы выпустить пар.

Конечно, нельзя исключать из перечня и традиционные посиделки в кафе или ресторане. Правда, желательно не злоупотреблять там спиртным, потому что иначе можно получить похмелье на долгожданных выходных, и тогда рабочий понедельник после весёлой пятницы окажется непростым.

День случайных направлений

26 января отмечается День случайных направлений. Фото © Shutterstock

На 26 января приходится ещё один праздник — в России отмечается День случайных направлений. Информации о нём немного: это праздник российский, неформальный;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 26 января;

предлагается в этот день найти какой-то новый путь.

Уже неясно, кто придумал этот необычный праздник. В русскоязычном сегменте Интернета он упоминается с 2008 года. Идея его проста — призыв хоть иногда идти неизвестной дорогой, случайным направлением, чтобы расширять своё познание мира. Причём слова "дорога" и "направление" здесь имеют как прямое значение, так и переносное. В первом случае мы благодаря неизвестным нам дорогам можем узнать что-то новое о местах, которые даже могут казаться нам известными, — достаточно пойти домой по прежде нехоженой улице. Во втором — вдруг найти любимое хобби, хорошо оплачиваемую работу, своё призвание. А ещё на неизвестной дороге можно внезапно встретить вторую половинку.

Вот и врачи говорят: чтобы мозг хорошо работал до старости, ему всё время нужно узнавать что-то новое. Благодаря этому нейроны будут образовывать новые связи, наш мыслительный орган не будет "усыхать" в привычной обстановке. Учитывая всё вышесказанное, лучший способ отметить День случайных направлений — так или иначе выйти из зоны комфорта навстречу новому.

Приметы 26 января

День памяти мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских

Ермил и Стратоник жили в конце III – начале IV века, пострадали они при императоре Ликинии. Согласно преданию, Ермил был диаконом в Сингидунуме (сейчас это Белград, столица Сербии). По имперскому указу он за исповедование христианства был отправлен в тюрьму, а затем убит через утопление в Дунае. А Стратоник был тюремным стражем, другом Ермила и скрытым христианином. Видя страшные мучения друга, он выдал себя слезами, был схвачен и тоже утоплен в Дунае.

Ермилов день

В народе же на Руси 26 января отмечали Ермилов день. В этот день внимательно наблюдали за кошками, чтобы по их поведению предсказать погоду. Так, если питомец катался по полу — это было к потеплению, а если точил когти о стену — к морозам. Этих спутников человека в Ермилов день старались особо приласкать. По поверьям, в праздник обязательно нужно было семь раз помочь тому, кто в этом нуждается, тогда благодетелю будут прощены семь грехов. Под запретом были выяснения отношений, ссоры. Неподходящим день считался для дальнего пути и долгого нахождения на морозе — это к бедам и болезням.

Погодные приметы 26 января

Деревья на ветру шумят — к потеплению и снегу.

Луна в светлом круге — к метели.

Кошка мордочку прячет — к морозу.

Кошка вверх животом ложится и потягивается — к теплу.

Синица возле окна расщебеталась — к ранней весне.

Именинники 26 января

26 января именины может отмечать российский актёр Максим Матвеев. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Сегодня, 26 января, именины могут отмечать: Максим

Пётр

Елизар

Арина

Афанасий.

Авторы Вадим Андреев