Уши заклеивать не стоит: Россиян призвали не бояться проникновения в уши насекомых, но вовремя идти к врачу
Отоларинголог Харина призвала идти к врачу при проникновении в уши насекомых
Случаи с проникновением насекомых в наружный слуховой проход далеко не уникальны и могут иметь как негативный, так и благоприятный исход. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач-отоларинголог Дарья Харина.
"Тараканы, например, могут вползать в ухо, но не могут развернуться там. Когда они царапают барабанную перепонку, это вызывает очень неприятные и пугающие ощущения. Взрослый человек, как правило, понимает, что что-то не так, и обращается к врачу. Маленький же ребёнок просто не может понять, откуда боль и что происходит, он не может указать на источник проблемы и просто хватается за голову", — объяснила специалист.
По её словам, долгое нахождение насекомого в ухе чревато воспалительным процессом. Может быть травмирована стенка наружного слухового прохода. Если кожа воспалится, в дальнейшем не исключено присоединение гнойной или грибковой инфекции, в результате чего развивается диффузный отит. Возможно выделение гноя из уха, температура, болевые ощущения.
В слуховой проход иногда заползают и клещи, которые присасываются к стенкам прохода или барабанной перепонке. Опасаться в таком случае стоит энцефалитов. Кроме того, в ухе может отложить яйцо муха, и из него позже вылупится личинка.
Заклеивать себе уши в целях безопасности не стоит. Даже если насекомое заползло в ухо, можно его просто удалить. Главное — вовремя обратиться к хорошему лору.
"Кроме того, хочу развеять миф: в голову насекомые проникнуть не могут, так как наружное ухо отделено от среднего плотной барабанной перепонкой. Преодолеть её насекомые не могут", — сказала отоларинголог.
А ранее были названы способы "изгнать" из уха незваное насекомое. По словам эксперта, первым делом нужно пошевелить ухо рукой, чтобы спровоцировать насекомое выползти. Если это не сработает, можно залить внутрь несколько капель растительного масла или борного спирта.
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