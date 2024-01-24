Уши заклеивать не стоит: Россиян призвали не бояться проникновения в уши насекомых, но вовремя идти к врачу

Случаи с проникновением насекомых в наружный слуховой проход далеко не уникальны и могут иметь как негативный, так и благоприятный исход. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала врач-отоларинголог Дарья Харина.

"Тараканы, например, могут вползать в ухо, но не могут развернуться там. Когда они царапают барабанную перепонку, это вызывает очень неприятные и пугающие ощущения. Взрослый человек, как правило, понимает, что что-то не так, и обращается к врачу. Маленький же ребёнок просто не может понять, откуда боль и что происходит, он не может указать на источник проблемы и просто хватается за голову", — объяснила специалист.

По её словам, долгое нахождение насекомого в ухе чревато воспалительным процессом. Может быть травмирована стенка наружного слухового прохода. Если кожа воспалится, в дальнейшем не исключено присоединение гнойной или грибковой инфекции, в результате чего развивается диффузный отит. Возможно выделение гноя из уха, температура, болевые ощущения.

В слуховой проход иногда заползают и клещи, которые присасываются к стенкам прохода или барабанной перепонке. Опасаться в таком случае стоит энцефалитов. Кроме того, в ухе может отложить яйцо муха, и из него позже вылупится личинка.

Заклеивать себе уши в целях безопасности не стоит. Даже если насекомое заползло в ухо, можно его просто удалить. Главное — вовремя обратиться к хорошему лору.

"Кроме того, хочу развеять миф: в голову насекомые проникнуть не могут, так как наружное ухо отделено от среднего плотной барабанной перепонкой. Преодолеть её насекомые не могут", — сказала отоларинголог.