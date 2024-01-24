Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Захарова назвала манипуляциями заявления о мире от стран, которые спонсируют ВСУ

При пожаре из-за взрыва газовоза в Улан-Баторе погибло шесть человек

Над Орловской областью обезвредили несколько украинских беспилотников

Израиль и ХАМАС договорились о месячном перемирии, сообщили СМИ

КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Жёлтого моря

Южно-Сахалинск накрыло снежной метелью, жителей призывают оставаться дома

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Авиация США атаковала проиранских ополченцев в Ираке

Пушилин и представители "Единой России" навестили раненных при обстреле Донецка

24 января, 08:14
Представители "Единой России" и глава ДНР Денис Пушилин навестили в больнице раненных во время обстрела Донецка. Обложка © t.me / Единая Россия. Официально

Представители "Единой России" и глава ДНР Денис Пушилин навестили в больнице раненных во время обстрела Донецка. Обложка © t.me / Единая Россия. Официально

Руководитель Центрального исполкома Единой России Александр Сидякин и глава ДНР Денис Пушилин посетили больницу, где проходят лечение пациенты, получившие ранения 21 января во время обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщили в самой партии.

Представители "Единой России" и глава ДНР Денис Пушилин навестили в больнице раненных во время обстрела Донецка. Фото © t.me / Единая Россия. Официально

Представители "Единой России" и глава ДНР Денис Пушилин навестили в больнице раненных во время обстрела Донецка. Фото © t.me / Единая Россия. Официально

Представители "Единой России" и глава ДНР Денис Пушилин навестили в больнице раненных во время обстрела Донецка. Фото © t.me / Единая Россия. Официально

Представители "Единой России" и глава ДНР Денис Пушилин навестили в больнице раненных во время обстрела Донецка. Фото © t.me / Единая Россия. Официально

Представители "Единой России" и глава ДНР Денис Пушилин навестили в больнице раненных во время обстрела Донецка. Фото © t.me / Единая Россия. Официально

Представители "Единой России" и глава ДНР Денис Пушилин навестили в больнице раненных во время обстрела Донецка. Фото © t.me / Единая Россия. Официально

"Учреждение полностью обеспечено всем необходимым — лекарствами, оборудованием. Глава республики держит этот вопрос на личном контроле. Но и мы приехали не с пустыми руками. Врачам — низкий поклон, борются за каждого человека, порой делая невозможное, чтобы спасти чью-то жизнь", отметил Сидякин.

Он подчеркнул, что в случае необходимости жители города будут переведены в лучшие российские клиники для продолжения лечения и реабилитации.

В Донецке при обстреле ВСУ погиб 23-летний сотрудник МЧС
В Донецке при обстреле ВСУ погиб 23-летний сотрудник МЧС

Напомним, 21 января украинские военные ударили по донецкому микрорайону Текстильщик. Под обстрел попал рынок, на котором воскресным утром было много людей. Затем произошла атака в Куйбышевском районе: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на мирных граждан. Всего погибло 28 человек, несколько десятков жителей получили ранения. Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!