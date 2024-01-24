Пушилин и представители "Единой России" навестили раненных при обстреле Донецка 24 января, 08:14 Представители "Единой России" и глава ДНР Денис Пушилин навестили в больнице раненных во время обстрела Донецка. Обложка © t.me / Единая Россия. Официально

Руководитель Центрального исполкома Единой России Александр Сидякин и глава ДНР Денис Пушилин посетили больницу, где проходят лечение пациенты, получившие ранения 21 января во время обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщили в самой партии.

Представители "Единой России" и глава ДНР Денис Пушилин навестили в больнице раненных во время обстрела Донецка. Фото © t.me / Единая Россия. Официально

Представители "Единой России" и глава ДНР Денис Пушилин навестили в больнице раненных во время обстрела Донецка. Фото © t.me / Единая Россия. Официально

Представители "Единой России" и глава ДНР Денис Пушилин навестили в больнице раненных во время обстрела Донецка. Фото © t.me / Единая Россия. Официально

"Учреждение полностью обеспечено всем необходимым — лекарствами, оборудованием. Глава республики держит этот вопрос на личном контроле. Но и мы приехали не с пустыми руками. Врачам — низкий поклон, борются за каждого человека, порой делая невозможное, чтобы спасти чью-то жизнь", — отметил Сидякин.

Он подчеркнул, что в случае необходимости жители города будут переведены в лучшие российские клиники для продолжения лечения и реабилитации.

Напомним, 21 января украинские военные ударили по донецкому микрорайону Текстильщик. Под обстрел попал рынок, на котором воскресным утром было много людей. Затем произошла атака в Куйбышевском районе: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на мирных граждан. Всего погибло 28 человек, несколько десятков жителей получили ранения. Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу.

Авторы Татьяна Миссуми