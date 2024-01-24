Шольц отказался досрочно покинуть пост канцлера ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не намерен покидать свой пост досрочно, хотя такие мысли его посещали. Таким заявлением политик прокомментировал информацию, которую ранее распространили СМИ. По их словам, в Германии даже собрали заседание, на котором обсуждались вопросы о смене канцлера или вынесении ему вотума недоверия, однако Шольц назвал это "сказками", передаёт Zeit.