Шольц отказался досрочно покинуть пост канцлера ФРГ
Шольц исключил возможность досрочной отставки с поста канцлера Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не намерен покидать свой пост досрочно, хотя такие мысли его посещали. Таким заявлением политик прокомментировал информацию, которую ранее распространили СМИ. По их словам, в Германии даже собрали заседание, на котором обсуждались вопросы о смене канцлера или вынесении ему вотума недоверия, однако Шольц назвал это "сказками", передаёт Zeit.
"У меня тоже бывают сомнения в себе. Однако ваш вопрос заключался в том, думал ли я об уходе. Ответ: нет", — заявил Шольц.
А ранее итальянская газета La Repubblica сообщала, что Шольц может покинуть пост в 2024 году. Опрос показал, что примерно две трети граждан Германии (64,3%) желают, чтобы Олаф Шольц передал пост канцлера главе Минобороны страны Борису Писториусу.
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