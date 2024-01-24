"Мобилизованные" кошки ВСУ не справились с нашествием "мышей-людоедов" в окопах
Bild: Отправленные Украиной на фронт коты не устраняют нашествие мышей
Коты, отправленные Украиной на фронт для борьбы с нашествием мышей, не справляются с полчищами грызунов в окопах ВСУ, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на бойцов ВСУ. Они жалуются, что с вредителями не справляются также мышеловки и яды.
Военнослужащая ВСУ с позывным Кира рассказала, что осенью на юге Запорожской области в одной землянке поселилось около тысячи мышей. Сначала "мобилизованная" кошка Буся немного облегчала ситуацию, но потом физически перестала вывозить такой наплыв грызунов. В её силах было поймать несколько мышей, но в окоп их приходило 70 за раз.
"Ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер, или грызёт кончики пальцев, или кусает вас за руку", — сказала Кира.
По словам военнослужащей, мыши портят оборудование, перегрызая провода раций, ретрансляторов, проводку в машинах, баки и колеса. Она отметила, что это принесло армии значительные убытки. Кира рассказала, что зимой солдаты пытались вывести вредителей аммиаком, но это тоже не помогло.
Ранее Лайф рассказывал, что полчища мышей захватили блиндажи и окопы ВСУ, поэтому украинские военные начали "мобилизовывать" кошек, чтобы бороться с грызунами на позициях.
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