"Мобилизованные" кошки ВСУ не справились с нашествием "мышей-людоедов" в окопах

Коты, отправленные Украиной на фронт для борьбы с нашествием мышей, не справляются с полчищами грызунов в окопах ВСУ, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на бойцов ВСУ. Они жалуются, что с вредителями не справляются также мышеловки и яды.

Военнослужащая ВСУ с позывным Кира рассказала, что осенью на юге Запорожской области в одной землянке поселилось около тысячи мышей. Сначала "мобилизованная" кошка Буся немного облегчала ситуацию, но потом физически перестала вывозить такой наплыв грызунов. В её силах было поймать несколько мышей, но в окоп их приходило 70 за раз.

"Ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер, или грызёт кончики пальцев, или кусает вас за руку", — сказала Кира.