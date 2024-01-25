Ведущие российские учёные и метеорологи обсудили глобальные изменения климата в рамках заседания экспертного медиаклуба "АиФ. Медиа". Встреча состоялась в день рождения еженедельника, первый выпуск которого появился на свет 23 января 1978 года. Участие в дискуссии приняли главред aif.ru Михаил Чкаников, замдиректора Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский, профессор Александр Кислов, а также инженер-исследователь Валерий Шевченко.

Встреча стартовала со вступительного слова Чканикова. Он напомнил о главной цели медиаклуба, которая заключается в глубоком обсуждении актуальных вопросов с экспертами. Далее главред рассказал собравшимся, что эксперты ООН прочат 2024 году серьёзные климатические изменения.

"В прошлом году мы собирались больше по экономическим темам, а в этом году, впечатлённые некоторыми погодными катаклизмами в разных частях страны, хотим поговорить об изменениях климата", — отметил Чкаников.

Первым к обсуждению вопроса приступил Чернокульский. Он подчеркнул, что планета действительно претерпевает существенное изменение климата, которое ускорилось в 70-е годы из-за увеличения объёмов выброшенных в атмосферу аэрозолей.

"Начиная с 80-х каждое десятилетие теплее предыдущего", — добавил эксперт.

Российские учёные обсудили изменения климата на заседании медиаклуба "АиФ. Медиа". Фото © АиФ / Игорь Харитонов

Кандидат физико-математических наук подчеркнул, что в России изменения климата проявляются резче, чем в других государствах. Например, если прирост средней температуры на Земле составил один градус, то для РФ этот показатель равен двум и более градусам. По словам профессора Кислова, описанные перемены привели к учащению необычных погодных явлений. Например, в Чёрном море всё чаще стали возникать синоптические вихри.

"Усилились явления, так или иначе связанные с потеплением климата. Правда, это не значит, что они более опасны, чем те, которые были в холодном климате. В моём детстве морозы ниже минус 20–25 градусов были обычным делом, а сейчас уже минус 15 градусов считается чуть ли не катастрофой", — отметил участник заседания.

Серьёзное подспорье в предсказании аномальных явлений оказывают современные технологии вроде искусственного интеллекта, подчеркнул Шевченко. ИИ не только заранее указывает, например, на угрозу возникновения экстремального ветра, но и позволяет учитывать влияние глобального потепления на таяние вечной мерзлоты, заключил он.

Российские учёные обсудили изменения климата на заседании медиаклуба "АиФ. Медиа". Фото © АиФ / Игорь Харитонов