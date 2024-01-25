Книголюбам назвали топ-5 самых популярных жанров 2024 года

В наступившем 2024 году особой популярностью у книголюбов будут пользоваться пять жанров. Некоторые из них впервые попадут в топ-5, тогда как остальные направления во все времена вызывали наивысший интерес.

Своеобразным источником эндорфинов для массы людей останутся детективы, отметил основатель агентства по написанию книг Writer’s Way Александр Корнев. Этот жанр является подобием жвачки для ума. Ещё в тренде окажется эзотерика, а именно — тантрические практики, астрология и метафизика. Роста популярности стоит ждать и биографическому жанру.

"Сейчас очень многие люди, не медийные, но статусные, заказывают свою биографию. Вероятно, задумываются над тем, что они после себя оставят. То есть этот жанр будет набирать популярность, поскольку среди таких людей есть очень сильные, глубокие личности, которым есть чем поделиться", — рассказал Корнев в беседе с RuNews24.

По словам эксперта, пополнение ожидается и в фанбазе научпопа и бизнес-литературы. В 2024 году эти книги редко описывают конкретные инструменты, но вместо этого пестрят яркими образами, так как направлены на усиление психологической гибкости. Замыкает топ-5 фантастика.

"Я думаю, предпочтение будет отдано героическому фэнтези. Оно дополняет жанр постапокалипсиса или похожие "хмурые" жанры. Фэнтези даёт читателю немножко волшебства, которого особенно хочется в 2024 году", — заключил эксперт.