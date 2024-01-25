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25 января, 11:11

Путин прилетел в Калининград

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Калининград, где в Татьянин день встретится со студентами, а также пообщается в главой Калининградской области Антоном Алихановым, проведёт совещание и по видеосвязи откроет предприятие.

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Напомним, сегодня, 25 января, Владимир Путин в Калининграде встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Кроме того, президент пообщается с главой Калининградской области Антоном Алихановым, проведёт совещание по социально-экономическому развитию региона и по видеосвязи откроет предприятие по производству панелей для солнечных батарей. Ранее в Кремле рассказывали, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролёта самолёта президента в Калининград — борт пролетел над нейтральными водами.

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ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
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