После смерти двух женщин из-за электроодеял россиянам назвали самые опасные бытовые приборы

Любой бытовой электроприбор потенциально несёт риски для людей при нарушении правил эксплуатации, но среди них есть наиболее опасные. Их назвал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

По его мнению, это электробритва, фен и стиральная машина.

"Человек положил фен рядом, чтобы посушить волосы, лёг в ванну, и за ним туда же упал прибор. Это сразу смертельный исход. Если пробита изоляция у электробритвы — то же самое. Пробитый корпус у стиральной машины, если нет необходимого заземления, также опасен, может ударить током", — цитирует Гринина "Москва 24".

Также опасны электронагревательные приборы. Это всегда выделение большого количества тепла, и пожар в этом случае — вещь нередкая. Особенно если люди грубо нарушают правила эксплуатации, например сушат бельё на обогревателях.