Девятилетнего мальчика нашли мёртвым в Саратове
Девятилетнего мальчика нашли мёртвым в Саратове. По сведениям SHOT, тело третьеклассника обнаружили в квартире в Заводском районе родители, когда вечером вернулись с работы.
Мать с отцом занимаются сборкой мебели. Они пришли домой в полшестого вечера. В это время их сын уже был мёртв. Семья мальчика является благополучной. Две старшие дочери уже живут отдельно. Родители говорят, что ребёнок был весёлый, с поведением в школе у него проблем не было. В следующий понедельник мальчику должно было исполниться 10 лет.
Сейчас сотрудники полиции изучают соцсети погибшего ребёнка. Возбуждено уголовное дело по статье "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства несовершеннолетнего". По ней грозит до 12 лет колонии.
А ранее были раскрыты подробности смерти младенца в татарстанском Зеленодольске. Изначально сообщалось, что малыш скончался после игры с родителями, но позже мать призналась, что пыталась успокоить ребёнка и сильно его трясла, в результате чего сын скончался.
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