Девятилетнего мальчика нашли мёртвым в Саратове

Мать с отцом занимаются сборкой мебели. Они пришли домой в полшестого вечера. В это время их сын уже был мёртв. Семья мальчика является благополучной. Две старшие дочери уже живут отдельно. Родители говорят, что ребёнок был весёлый, с поведением в школе у него проблем не было. В следующий понедельник мальчику должно было исполниться 10 лет.