В СВР раскрыли подготовку на Западе диверсантов ВСУ к провокациям на российских АЭС
Нарышкин: Спецслужбы Запада готовят диверсантов ВСУ к провокациям на АЭС России
Украинские диверсанты готовят провокации на российских АЭС. Обучением ДРГ ядерному терроризму занимаются спецслужбы Запада, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях", — поделился он с РИА "Новости".
Также в рамках интервью Нарышкин объяснил попытки Запада обвинить Россию в намерении напасть на НАТО. По словам директора СВР, таким образом союзники Киева хотят склонить Москву к преждевременному завершению спецоперации. Сам же сценарий с агрессией РФ в отношении США и Европы исключён, подчеркнул ранее французский историк Эмманюэль Тодд.
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