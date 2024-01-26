Если не радуется, лучше не мучить: Россиянам объяснили, как подготовить кошку к прогулкам на шлейке

Если ваш домашний кот недвусмысленно выказывает желание подышать свежим воздухом, начните постепенно подготавливать его к шлейке и прогулкам. О нюансах этого процесса РИА "ФедералПресс" рассказала руководитель направления внешних коммуникаций Фонда защиты городских животных Дарья Путинцева.

Эксперт напомнила, что животное должно быть стерилизовано, а его вакцинация действительна. На случай потери питомца можно вставить микрочип. Что касается шлейки — она должна подходить анатомически, так что посоветуйтесь со специалистом. В лифте держите кота на руках.

"Выберите спокойное, тихое место около дома: сквер, парк или лес. Поставьте переноску на траву, откройте дверцу и не трогайте кота. Первое время он будет бояться, попасть на улицу для него — всё равно что для нас в момент телепортироваться на корабль инопланетян: всё непонятное, незнакомое, и неизвестно, дружелюбно ли настроенное", — объяснила Путинцева.

Этот процесс следует повторять регулярно, корректируя длительность таких вылазок в зависимости от своих возможностей и состояния питомца. Если же животное не радуется прогулкам — не мучайте его, лучше организовать игровое пространство дома, посоветовала специалист.