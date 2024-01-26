Судебного пристава искали сутки и нашли мёртвым под Белгородом

Тело младшего судебного пристава, который работал в отделении ФССП в городе Валуйки, обнаружили в поле в Белгородской области. На голове мужчины замечены огнестрельные ранения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, в последний раз 41-летнего погибшего видели 24 января, когда он выезжал с места работы на своём автомобиле "Лада". Домой мужчина так и не вернулся, перестав выходить на связь. Родные пристава обратились за помощью в правоохранительные органы.

Погибшего искали около суток, в результате чего обнаружили тело около села Шелаево, в 14 километрах от ФССП в Валуйках. На месте также нашли две гильзы, мобильный телефон и табельное оружие. В автомобиле пристава следователи зафиксировали отпечатки, принадлежащие другому человеку. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.