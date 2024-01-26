Бывшего мужа Веры Брежневой разыскивают на Украине за хищение электроэнергии на миллионы долларов
На Украине разыскивают бывшего мужа Веры Брежневой Михаила Кипермана
Бывший муж певицы Веры Брежневой разыскивается на Украине, следует из данных на сайте МВД страны. Бизнесмена Михаила Кипермана обвиняют в хищении электроэнергии и легализации выручки от её продажи.
Предположительно, на своих схемах он успел заработать до 19 миллионов долларов, которые вывел на счета зарубежных компаний. В Незалежной Киперману грозит до 12 лет лишения свободы.
У Веры Брежневой и Михаила Кипермана есть общая дочка Сара. После начала спецоперации он покинул Украину и на данный момент, предположительно, проживает в Европе с новой женой и тремя детьми.
Напомним, сама Вера Брежнева давно заняла антироссийскую позицию. Однако, по данным Mash, украинская певица готова переступить через свои принципы и спеть для россиян за "скромную" сумму 75 тысяч евро. В своём райдере она просит тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi, усиленную охрану и, главное, полную конфиденциальность.
ТАСС / Ольга Зиновская