Бывшего мужа Веры Брежневой разыскивают на Украине за хищение электроэнергии на миллионы долларов

Бывший муж певицы Веры Брежневой разыскивается на Украине, следует из данных на сайте МВД страны. Бизнесмена Михаила Кипермана обвиняют в хищении электроэнергии и легализации выручки от её продажи.

Предположительно, на своих схемах он успел заработать до 19 миллионов долларов, которые вывел на счета зарубежных компаний. В Незалежной Киперману грозит до 12 лет лишения свободы.