В ЕС впали в панику из-за поездки Путина в Калининград и подняли истребители
Telegraph: Внезапный визит Путина в Калининград напугал страны Евросоюза
Неожиданный визит президента России Владимира Путина в Калининград напугал приграничные к российскому анклаву страны-участницы Евросоюза (ЕС). Об этом пишет газета Telegraph.
"Путин вызвал панику неожиданным визитом в Калининград среди стран ЕС", — говорится в статье.
Как отмечает издание, своим внезапным визитом глава российского государства "увеличил опасения по поводу возможной войны с НАТО". По словам автора материала, в ЕС предполагают, что Калининградская область может стать очагом будущего конфликта. Согласно имеющимся данным, в тот момент, когда Путин приблизился к Балтийскому морю, истребители у берегов шведского острова Готланд перешли в боевую готовность.
Напомним, что 25 января Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининград, где встретился со студентами федерального университета. В ходе встречи глава российского государства заявил, что многие страны забыли, что нужно уметь пользоваться своим умом, в противном случае — это не доведёт до добра.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев