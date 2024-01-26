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26 января, 14:20

В ЕС впали в панику из-за поездки Путина в Калининград и подняли истребители

Telegraph: Внезапный визит Путина в Калининград напугал страны Евросоюза

Неожиданный визит президента России Владимира Путина в Калининград напугал приграничные к российскому анклаву страны-участницы Евросоюза (ЕС). Об этом пишет газета Telegraph.

"Путин вызвал панику неожиданным визитом в Калининград среди стран ЕС", — говорится в статье.

Как отмечает издание, своим внезапным визитом глава российского государства "увеличил опасения по поводу возможной войны с НАТО". По словам автора материала, в ЕС предполагают, что Калининградская область может стать очагом будущего конфликта. Согласно имеющимся данным, в тот момент, когда Путин приблизился к Балтийскому морю, истребители у берегов шведского острова Готланд перешли в боевую готовность.

Депутат увидел символизм в поездке Путина в Калининград после визита на Чукотку
Депутат увидел символизм в поездке Путина в Калининград после визита на Чукотку

Напомним, что 25 января Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининград, где встретился со студентами федерального университета. В ходе встречи глава российского государства заявил, что многие страны забыли, что нужно уметь пользоваться своим умом, в противном случае — это не доведёт до добра.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Дарья Нарыкова
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