В ЕС впали в панику из-за поездки Путина в Калининград и подняли истребители

Неожиданный визит президента России Владимира Путина в Калининград напугал приграничные к российскому анклаву страны-участницы Евросоюза (ЕС). Об этом пишет газета Telegraph.

"Путин вызвал панику неожиданным визитом в Калининград среди стран ЕС", — говорится в статье.

Как отмечает издание, своим внезапным визитом глава российского государства "увеличил опасения по поводу возможной войны с НАТО". По словам автора материала, в ЕС предполагают, что Калининградская область может стать очагом будущего конфликта. Согласно имеющимся данным, в тот момент, когда Путин приблизился к Балтийскому морю, истребители у берегов шведского острова Готланд перешли в боевую готовность.