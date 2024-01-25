"До добра не доведёт": Путин заявил, что многие соседние страны живут чужим умом

Многие соседние страны забыли о тезисе, что необходимо жить своим умом. Об этом на встрече со студентами Балтийского федерального университета в Калининграде сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, в жизни очень важно руководствоваться такими фундаментальными идеями.