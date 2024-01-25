"До добра не доведёт": Путин заявил, что многие соседние страны живут чужим умом
Путин: Многие страны забыли, что нужно уметь пользоваться своим умом
Многие соседние страны забыли о тезисе, что необходимо жить своим умом. Об этом на встрече со студентами Балтийского федерального университета в Калининграде сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, в жизни очень важно руководствоваться такими фундаментальными идеями.
"В некоторых странах, у наших соседей, этот тезис подзабыли. Все, многие во всяком случае, живут чужим умом. Это до добра их не доведёт. И не доводит", — заявил российский лидер.
Напомним, сегодня, 25 января, Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининград, где встретился со студентами местного вуза. Он поздравил учащихся с Днём студента, а также заявил, что в стране повысят президентские стипендии. Кроме того, российский лидер отметил, что статус новых и старых дипломов бакалавров будет иметь одинаковую силу при трудоустройстве.
ТАСС / Гавриил Григоров