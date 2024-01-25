Депутат увидел символизм в поездке Путина в Калининград после визита на Чукотку

Сегодняшняя поездка президента России Владимира Путина в Калининград, а также его недавний визит на Чукотку символичны: они показывают, что глава государства интересуется буквально каждой точкой страны. Об этом Лайфу заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Владимир Владимирович охватывает самую восточную и самую западную границу России. Что, в общем-то, показывает, что он буквально каждой точкой страны интересуется и во все проблемы вникает", — подчеркнул депутат.

Основная тема, которую Путин обсуждал в Калининграде, — образование. Матвейчев напомнил, что Калининград — университетский город, когда-то там преподавал великий Иммануил Кант, и сейчас слава этого города возродилась. В 2010 году там был создан Калининградский федеральный университет имени Канта, и регион можно назвать экспериментальной площадкой в плане образования, подчеркнул собеседник Лайфа.

"То есть тот опыт, который он нарабатывает, в случае его позитивности распространяется потом на всю страну. В этом смысле калининградцы передовики. Ну и Владимир Владимирович хочет послушать, как это всё работает, какие успехи и прочее. Успехов там, как мы увидели, довольно много", — говорит Матвейчев.

Депутат особо отметил, что Путин откровенно, легко, лично, без посредников пообщался со студентами. И это тоже свидетельство того, насколько он близок людям.