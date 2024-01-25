Депутат увидел символизм в поездке Путина в Калининград после визита на Чукотку
Матвейчев: Визит Путина ещё раз показал, что никакими санкциями Калининград от России не оторвать
Президент России Владимир Путин в Калининграде. Фото © LIFE / Павел Баранов
Сегодняшняя поездка президента России Владимира Путина в Калининград, а также его недавний визит на Чукотку символичны: они показывают, что глава государства интересуется буквально каждой точкой страны. Об этом Лайфу заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
"Владимир Владимирович охватывает самую восточную и самую западную границу России. Что, в общем-то, показывает, что он буквально каждой точкой страны интересуется и во все проблемы вникает", — подчеркнул депутат.
Основная тема, которую Путин обсуждал в Калининграде, — образование. Матвейчев напомнил, что Калининград — университетский город, когда-то там преподавал великий Иммануил Кант, и сейчас слава этого города возродилась. В 2010 году там был создан Калининградский федеральный университет имени Канта, и регион можно назвать экспериментальной площадкой в плане образования, подчеркнул собеседник Лайфа.
"То есть тот опыт, который он нарабатывает, в случае его позитивности распространяется потом на всю страну. В этом смысле калининградцы передовики. Ну и Владимир Владимирович хочет послушать, как это всё работает, какие успехи и прочее. Успехов там, как мы увидели, довольно много", — говорит Матвейчев.
Депутат особо отметил, что Путин откровенно, легко, лично, без посредников пообщался со студентами. И это тоже свидетельство того, насколько он близок людям.
"Я, честно говоря, не могу припомнить, чтобы кто-то из западных лидеров, условный какой-нибудь Шольц или Байден, мог пойти к студентам в студенческую аудиторию, с ними поболтать вот так просто. Вообще, то, что Путин туда прилетел, лишний раз показывает, что это наш регион, никакие санкции не дают его оторвать от нас, перекрыть", — заключил парламентарий.
Напомним, что сегодня, 25 января, Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Калининград, где встретился со студентами федерального университета. Он поздравил учащихся с Днём студента, а также заявил, что в стране повысят президентские стипендии. Кроме того, российский лидер отметил, что статус новых и старых дипломов бакалавров будет иметь одинаковую силу при трудоустройстве.
А 10 января Владимир Путин впервые посетил Чукотку. Глава государства передвигался по удалённому региону на снегоболотоходе и за день успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, где ознакомился с местными овощами и ценами на привозные, а также провести встречу с представителями общественности Анадыря.