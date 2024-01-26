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26 января, 14:44

В России пресечена работа нескольких украинских кол-центров, действовавших в интересах ВСУ

Захарова: В России пресекли работу кол-центров, действовавших в интересах ВСУ

Российские правоохранители пресекли деятельность нескольких мошеннических кол-центров, действовавших в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом деньги аферисты выманивали не у россиян, а у граждан Евросоюза (ЕС), сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такие кол-центры были организованы гражданами Украины и действовали под контролем спецслужб Незалежной.

"Преступные структуры занимались противоправными действиями в виде выманивания денег, финансовых средств у частных лиц в государствах ЕС, после чего украденные деньги направлялись на финансирование ВСУ", — сказала дипломат в ходе брифинга.

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По словам Захаровой, жертвами телефонных аферистов стали свыше 1000 человек. В частности, это граждане Испании, Германии, Чехии и других европейских стран. Как подчеркнула дипломат, мошенники специально воспользовались сложившейся ситуацией в сфере международного сотрудничества, особенно по линии правоохранительных органов, для работы против иностранцев. Тем не менее российская сторона передала всю необходимую информацию о 119 выявленных жертвах одной из стран ЕС в июне и ноябре прошлого года. Однако оба запроса остались проигнорированными властями ЕС.

Ранее Лайф писал, что в Кургане вынесли приговор местному студенту, который сотрудничал со спецслужбами Украины. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Молодой человек планировал совершать диверсии на объектах военной инфраструктуры.

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Freepik / master1305

Наталья Исакова
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